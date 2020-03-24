Piskopos, Anastasiadis’i kaale almadı

Limasol Piskoposu Athanasios, yürürlüğe giren yasağı ihlal etmemek için kilise hizmet saatini değiştirdikten sonra bugün, sosyal medya hesabından öfkesini belirtti. Piskopos tarafından yapılan duyuruya göre, kilisenin akşamüzeri saat 16.00’da hizmet vereceğini ifade ederek, “Katılmak isteyen sadıkların huzuruna” dedi. Piskopos, Kutsal Bakire Meryem'e işaretlemek için yapılacak törenin kapalı kapılar ardında gerçekleşeceğinden de bahsetti. Koronavirüsün yayılmasını durdurmak amacıyla Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, dün yaptığı açıklamada, bazı hareket kısıtlamaları getirerek, halka açık yerlerin kapatılmasını ve ibadet yerlerindeki meclislerin yasaklanması gibi bir dizi önlem aldığı belirtilmişti. Dindar insanlar ayrıca kiliseye gitmekten ve geleneksel olarak aynı kaşıkla verilen Komünyonu almaktan kaçınma çağrılarına da karşı çıktılar.