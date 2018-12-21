Pitbull 9 yaşındaki çocuğu ısırdı

Güney Kıbrıs’ta, Lefkoşa Rum kesimindeki “Dali” ilkokulunun bahçesine giren sahipsiz bir pitbull cinsi köpeğin, okulun sahasında başka çocuklarla oynayan 9 yaşındaki bir çocuğu ısırdığı haber verildi.



Geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşen olayda, köpeğin çocuğu bacağının üç yerinden ısırdığını yazan Alithia gazetesi, çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve tedavi edilmesinin ardından ertesi gün taburcu edildiğini kaydetti.



Olayın polis tarafından araştırılmakta olduğunu belirten gazete, yapılan inceleme sonucunda köpekte mikroçip tespit edilmediğini ve sahibinin de bilinmediğini ekledi.



Gazete başka bir haberinde ise, Baf’ta ikamet etmekte olan 86 yaşındaki bir kadının, yatağının yanındaki sobadan ötürü çıkan yangın sonucunda hayatını kaybettiğini yazdı.İtfaiyenin bir evde yangın çıktığı ihbarı almasının ardından eve gittiğini ve kadını bilincini kaybetmiş ve yaralı bir şekilde yerde bulduğunu kaydeden gazete, ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının, hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini ekledi.