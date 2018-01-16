“1950 Plebisiti”nin, dün yıl dönümü olması nedeniyle, Rum Meclisi’nin geçen yıl, ELAM’ın değişiklik önerisi üzerine almış olduğu “1950 Plebisiti”nin yıl dönümünün okullarda kutlanmasına dair karar ve bunun akabinde yaşanan gelişmeler de anımsatıldı.

Politis gazetesi “Plebisit İçin Nihayetinde Hiçbir Şey Çok Şamata” başlıklı haberinde; Rum Meclisi’nin geçen yıl, ELAM’ın değişiklik önerisi üzerine (DİSİ’nin çekimser ve AKEL’in karşı oyuna rağmen onaylanmıştı), plebisitin, okullarda kutlanması, Kıbrıs Türk tarafının buna tepki göstermesi, müzakerelere ara verilmesi ve bunun ardından DİSİ’nin, okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi'nden alarak Eğitim Bakanı'na veren yasa tasarısı değişiklik önerisinde bulunması, Anastasiadis’in ise bunu imzalamadan Yüksek Mahkeme’ye (henüz nihai karar verilmedi) göndermesi gibi olayları da anımsattı.

Gazete, plebisit konusundaki öneriye destek veren ELAM, DİKO ve EDEK’in, dün plebisit yıl dönümü nedeniyle çok kısa açıklamalarda bulunduklarını, DİSİ, AKEL ve başkan adaylarının kurmaylıklarının ise bu konuda tek kelime bile etmediklerini yazdı.

Gazete, yeni kanunlar çerçevesindeki plebisit konusunda okullara yönelik genelgede referandumun kendisinden, sonucundan ve bunun ardından yaşanan gelişmelerden söz edildiğini, “herkesin amacının, AB ve BM üye ülkesi olarak devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen varlığının korunması ve yabancı askerleri uzaklaştıracak, işgali sonlandıracak, ülkeyi gerçekten birleştirecek, yabancı müdahaleler ve bağımlılıklar olmaksızın, tüm halka güvenlik, refah ve özgürlük koşullarını sağlayacak, yaşayabilir ve işlevsel bir çözümün sağlanması” olduğuna da vurgu yapıldığını belirtti.