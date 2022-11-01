Polis, 25 kişiyi arıyor!

Fileleftheros gazetesi, maçın başlamasından önce Apollona taraftarı olan bir grubun trafik polislerine saldırdığını, maç başladıktan 20 dakika sonra ise her iki takımdan 30 taraftarın sahaya girerek kavgaya tutuştuğunu yazdı.

Çevik kuvvet ekipleri ile güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiğini kaydeden gazete, Apollona taraftarı olan 17 ve 23 yaşındaki iki genç ile APOEL taraftarı 25 yaşındaki bir gencin tutuklandığını belirtti.

25 yaşındaki APOEL taraftarının olaylar sırasında yaralandığını ve tedavi için özel bir kliniğe götürüldüğünü, daha sonra da tutuklandığını yazan gazete, 17 ve 23 yaşındaki iki gencin dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 5’er günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.