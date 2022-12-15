Polis ve 17 yaşındaki genç arasında silahlı kovalamaca

Alithia gazetesi polisin, 17 yaşındaki gencin yaralanması konusunda yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre polis, olay sırasında polisin ilk önce havaya üç el ateş açtığını, sürücünün buna uymadığını ve hızını artırdığını, polisin daha sonra araç tekerlerine iki el ateş açtığını belirtti.

Polisin, gençler arasında taşlı sopalı kavga çıktığı ve büyük çöp konteynerinin ateşe verildiğine dair haber alması üzerine bölgeye gittiğini yazan gazete, kovalamacanın bu olay sonrasında yaşandığına dikkati çekti.

Habere göre 17 yaşındaki genç yanağından yaralanırken annesi, oğlunun açılan ateş sonucu mermiden yaralandığını ileri sürdü.

Hastane doktorları ise 17 yaşındaki gencin ilk belirlemelere göre yaralamanın mermi kaynaklı olmadığının görüldüğünü belirtti.

-Bir kadın cüzdan çaldı

Politis gazetesi bir başka haberinde Limasol’da geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen hırsızlık olayında 22 yaşındaki Bulgar asıllı bir kadının, başka bir kadının çantasından cüzdanını çaldığını yazdı.

Gazete hırsızlık mağduru kişinin polis çavuşu olduğunu ve hırsızı nihayetinde yakaladığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Baf polisinin, dün bir restoran dışında bekleyen 4 Afrika kökenli kişinin, tarife göre beyaz bir adamı restoran önünden zorla alarak arabaya bindirdiği şeklinde gelen ihbarlar üzerine olayı araştırdığını yazdı.

Habere göre polis, dün akşam olayda kullanılan aracı bir park yerinde tespit ederek araca el koydu.

Polis, faillerin bulunması için araştırmalarını sürdürüyor.