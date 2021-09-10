Polisten Bir Hafta İçinde İkinci Firar

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta beş gün süre içerisinde tutuklu bulunan iki kişinin firar etmesinin gündeme oturduğunu yazdı.

Gazete, Limasol’a bağlı “Yermasoya” polis karakolunda tutuklu bulunan ve PCR testinin sonucunun çıkması beklenen 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün, elleri kelepçesiz ziyaretçi odasında beklediği sırada ortamdaki karışıklıktan faydalanarak herkesin gözü önünde firar ettiğini yazdı.

Gazete, firarın ardından harekete geçen polisin şahsı her yerde aradığını belirtirken, yetkili makamların ise soruşturma başlattıklarını vurguladı.

Politis gazetesi ise, sahte para ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklu bulunan 24 yaşındaki şahsın PCR testi negatif çıktığı için Limasol Polis Karakolu’na naklinin yapılması amacıyla beklediği sırada firar ettiğini aktardı.

Gazete, geçen Cumartesi günü de Baf’ta tutuklu 43 yaşındaki bir şahsın hastaneye götürüldüğü sırada firar ettiğini ve iki gün sonra yakalandığını vurguladı.