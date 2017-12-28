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Politis gazetesi susturulmak mı isteniyor?

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Elektronik posta yazışmaları Rus basınına sızan ve Politis tarafından yayınlanan Eleni Loizidu, Politis’in ilgili yayınlarını durdurmak için de ara emri başvurusunda bulundu.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:16
Politis gazetesi susturulmak mı isteniyor?
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Rus Başsavcılığından kişiler ile elektronik posta yazışmaları Rus basınına sızan ve Politis tarafından yayınlanan Eleni Loizidu, Politis’in ilgili yayınlarını durdurmak için de ara emri başvurusunda bulundu.

Politis’in “Loizidu’nun Politis’i Susturma Talebi… Pusula AİHM” başlıklı haberine göre yetkilerini aştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan Eleni Loizidu, elektronik yazışmalarını  yayınlayan Politis gazetesi yazarı Manolis Kalaci aleyhine “özel hayata müdahale” gerekçesiyle açtığı 2 milyon Euro’luk tazminat davası dışında, yayınların durdurulması için yaptığı ara emri başvurusu mahkemede görüldü. 

Loizidu’nun avukatı mahkemede elektronik postaları yayınlamaya devam etmesi halinde Politis aleyhine, astronomik denilebilecek yükseklikte tazminat talebinde bulunulacak yeni davalar açacağını söyledi.

Politis’in avukatı ise Loizidu’nun Politis’i dava ederken, elektronik postaları ilk yayınlayan Rus yayın organını neden mahkemeye vermediğini sordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ara emirleri ile yayın engellenemez amir hükmüne atıf yaparak Loizidu’yu Politis’i susturmaya çalışmakla suçladı.  

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