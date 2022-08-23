"Predator" yazılımı Güney Kıbrıs'tan

Fileleftheros gazetesi, “Inside Story” isimli internet sitesinin “Predator: Kıbrıs’tan Gelen Casus” isimli yayımladığı habere yer verdi.

Gazete, Rum Hükümetinin, adanın Yunanistan’daki telefon dinleme olayıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu kabul etmezken Atina’da ise taban tabana zıt olan farklı görüşler ifade edildiğine dikkati çekti.

Politis gazetesi ise aynı habere yer vererek Predator” isimli yazılımın merkezinin Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Larnaka’da tespit edilen “casus van” ile alakalı “Intellaxa” şirketi tarafından pazarlanmasına bağlı olarak “Intellaxa” şirketinin kurucusu eski ajan Tal Dilian’ın, iş birliği içerisinde olduğu vatandaşı Avraam Sahakak Avni’nin, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve diğer DİSİ’li yetkililer ile yakın ilişkisini değerlendirerek Güney Kıbrıs’ta izlemeye dair yazılımı üretme işletmesi kurmaya karar verdiğini yazdı.

Gazete yine aynı habere atıfta bulunarak verilerin, birçok DİSİ’linin, tanınmış avukatın ve devlet yetkililerinin Dilian’ın varlığından haberdar olduğunu hatta bazılarının onunla konuştuğunu da belirtti.