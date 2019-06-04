Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Prodromou: "Kıbrıs ekonomisinde iyileşme güçlü olmaya devam ediyor"

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Kıbrıs ekonomik programının tamamlanmasının ardından, Kıbrıs ekonomisiyle ilgili gerçekleştirdiği üçüncü değerlendirme raporunda, beklenen ve normal yavaşlamaya rağmen, Kıbrıs ekonomisinde iyileşmenin güçlü olmaya devam ettiğini belirttiğini söyledi.

04 Haziran 2019 Salı 16:30
Prodromou: "Kıbrıs ekonomisinde iyileşme güçlü olmaya devam ediyor"
banner44

banner41
Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Sözcü, IMF CEO’sunun notuna göre, Kıbrıs ekonomisinin 2019 yılında büyüme oranının %3,5 olarak tahmin edildiğini; 2015 yılında %14,9 olan işsizlik oranının bu yıl  %7’ye düşeceğini ve yılsonunda finansal fazlalık nedeniyle, GSYİH’nın % 100'den %95,2’nin altına düşeceğinin tahmin edildiğini ve bunun da kamu borcundaki azalmaya katkıda bulunacağını belirtti.

IMF, takipteki krediler konusunda, bunun ekonomide önemli bir sorun olmaya devam ettiğini; ancak konu üzerindeki durumun iyileştiğini ve banka bilançolarının ve sermaye marjlarının konsolidasyonu üzerindeki çalışmalara devam edildiğini belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Prodromou
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de FBME Bank’a soruşturma açıldı!
Güney'de FBME Bank’a soruşturma açıldı!
10 Rum’dan 6’sı Kızılyürek’in Seçilmesini “Olumsuz” Buluyor
10 Rum’dan 6’sı Kızılyürek’in Seçilmesini “Olumsuz” Buluyor
Kayıp kişiler listesinde 28 çocuk
Kayıp kişiler listesinde 28 çocuk

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim