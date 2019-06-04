IMF, takipteki krediler konusunda, bunun ekonomide önemli bir sorun olmaya devam ettiğini; ancak konu üzerindeki durumun iyileştiğini ve banka bilançolarının ve sermaye marjlarının konsolidasyonu üzerindeki çalışmalara devam edildiğini belirtti.
Prodromou: "Kıbrıs ekonomisinde iyileşme güçlü olmaya devam ediyor"
“Kıbrıs Cumhuriyeti” Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Kıbrıs ekonomik programının tamamlanmasının ardından, Kıbrıs ekonomisiyle ilgili gerçekleştirdiği üçüncü değerlendirme raporunda, beklenen ve normal yavaşlamaya rağmen, Kıbrıs ekonomisinde iyileşmenin güçlü olmaya devam ettiğini belirttiğini söyledi.
04 Haziran 2019 Salı 16:30