Prodromou: "Kıbrıs ekonomisinde iyileşme güçlü olmaya devam ediyor"

Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Sözcü, IMF CEO’sunun notuna göre, Kıbrıs ekonomisinin 2019 yılında büyüme oranının %3,5 olarak tahmin edildiğini; 2015 yılında %14,9 olan işsizlik oranının bu yıl %7’ye düşeceğini ve yılsonunda finansal fazlalık nedeniyle, GSYİH’nın % 100'den %95,2’nin altına düşeceğinin tahmin edildiğini ve bunun da kamu borcundaki azalmaya katkıda bulunacağını belirtti.

IMF, takipteki krediler konusunda, bunun ekonomide önemli bir sorun olmaya devam ettiğini; ancak konu üzerindeki durumun iyileştiğini ve banka bilançolarının ve sermaye marjlarının konsolidasyonu üzerindeki çalışmalara devam edildiğini belirtti.