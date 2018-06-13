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Prodromu: "ABD ve AB ile olan ilişkiler Lefkoşa için koruma kalkanı"

Prodromu’nun, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi “Fatih’in” Doğu Akdeniz’de gerçekleştireceği çalışmalar konusunda açıklama yaptığı belirtildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:44
Prodromu: "ABD ve AB ile olan ilişkiler Lefkoşa için koruma kalkanı"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi “Fatih’in” Doğu Akdeniz’de gerçekleştireceği çalışmalar konusunda açıklama yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “ABD ve AB İle Olan İlişkiler Lefkoşa İçin Koruma Kalkanı” başlıklı haberinde, Rum kesiminin, Fatih sondaj gemisinin yapacağı çalışmalarla ilgili Ankara’nın “kükremelerine” sesini yükseltmediğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında, uluslararası hukuk ile Rum kesiminin ABD, AB ve Doğu Akdeniz’deki üye ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin, Türkiye’deki seçimler ışığında meydana getirilen gerilim ortamı karşısında, kendisini korumakta olduğunu savundu.

Rum Hükümetinin gelişmeleri takip ettiğini ve soğukkanlılığını koruduğunu, çünkü her şeyden önce uluslararası hukuk diye bir şey olduğunu öne süren Prodromu, uluslararası hukuk ile eş zamanlı olarak, Rum Yönetimi’nin ABD ile gelişmiş ilişkileri ve AB’deki ortaklarıyla da istikrarlı bir şekilde büyütülmüş ilişkileri olduğunu da söyledi.

Prodromu, sözlerinin devamında Rum kesimini gerek enerji, gerek Doğu Akdeniz’deki kolaylıklar veya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan ve diğerleri gibi komşu ülkelerle inşa ettiği imtiyazlı ilişkilerin açtığı geçitlerle alakalı olarak, AB’deki birçok ülke için yararlı bir ortak haline getiren bir olaylar gelişimi var olduğunu da iddia etti.

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ABD ile Kuzey Kore arasındaki anlaşmayı da yorumlayan Prodromu, bunun etkileyici bir gelişmeden ibaret olduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi habere “Türk Tahrikleri… Uluslararası Hukuk Kıbrıs Cumhuriyeti İçin Korum Kalkanı”, Haravgi ise “Sözcü: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Düzeyi Yükseltilmiş Uluslararası İlişkileri Kendisini Türk Tahrikleri Karşısında Koruyor” başlığıyla yer verdi.

YUNANCA YÜZÜNDEN EXXON’DA PANİK

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde yer alan 10’uncu parselde sondaja hazırlanan Amerikan ExxonMobil şirketini heyecanlandıran bir gelişme yaşandığını yazdı.

Rum Meclisi Çevre Komitesi’nde ele alınmakta olan bir uyum yasasındaki paragrafın, ExxonMobil şirketini heyecanlandırdığını ve bu durumun şirketin bu paragrafın değiştirilmesi için Rum Enerji ve Çevre Bakanlığına yönelik girişimde bulunmasına neden olduğunu kaydeden gazete, bahse konu paragrafın, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının, Çevre Dairesine, İngilizce değil de Yunanca olarak hazırlanıp sunulmasını öngördüğünü belirtti.

Gazete şirketin ise, bu maddenin Meclis tarafından olduğu gibi onaylanması halinde, 10’uncu parseldeki sondajlara ilişkin çevre izinlerinin alınması için gerekli olan binlerce belgenin sunulması ve onaylanmasında gecikme olacağı, dolayısıyla sondaj çalışmalarının başlamasında gecikme yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

Gazete, izinler ve 10’uncu parseldeki sondajların gecikmemesi için, İngilizce dilinin de kullanımına izin veren yeni bir madde hazırlanmakta olduğunu ekledi.

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