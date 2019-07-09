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Prodromu'dan AKEL'e yanıt

09 Temmuz 2019 Salı 11:22
Prodromu'dan AKEL'e yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, AKEL’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarıyla ilgili iddialarının gerçeklerle apaçık çatıştığını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, AKEL’in, Anastasiadis’in icraatlarıyla ilgili eleştirilerine yanıt veren Prodromu, Crans Montana’da çıkmaza giren müzakerelerin üzerinden geçen iki yılın ardından, Türkiye’nin çeşitli yöntemlerle müzakerelerin yeniden başlamasından kaçındığını iddia etti.

Habere göre Prodromu, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin aldığı inisiyatifin önüne taş koyduğunu ve müzakerelerin, Avrupa Parlamentosu seçimi bitmeden ve Brexit tamamlanmadan yeniden başlayamayacağını ifade ettiğini öne sürdü.

Prodromu, Türkiye’nin  “BM çerçevesinin tüketildiği” tezini öne sürerek müzakerelerin yeniden başlamasını kösteklediğini ve Guterres Çerçevesi’ni saptırarak, garantilerin kaldırılması ve askerin adadan ayrılması zorunluluğunu ortadan kaldırmayı arzuladığını iddia etti.

Prodromu ayrıca, Türkiye’nin “Kıbrıs sularında” kriz ve istikrarsızlık ortamı oluşturmaya çalıştığını ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına” itiraz ettiğini savundu.

AKEL’in, bu gerçekleri ve Türkiye’nin metotlarını görmezden gelen tek siyasi güç olduğunu belirten Prodromu, Kıbrıs sorunundaki durağanlığın devam etmesinin sebebinin Anastasiadis’in icraatları olduğunu tek savunanın AKEL olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 09.07.2019 11:24
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberYanıtAkelProdromu
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