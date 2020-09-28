PROFESYONEL FUTBOL KORONAVİRÜSTEKİ ZAYIF HALKA

Yeni tip koronavirüsle mücadelede Rum tarafındaki zayıf halkayı profesyonel futbol alanının oluşturduğu haber verildi.

Politis’in haberine göre hafta sonunda Rum tarafında toplam 25 yeni tip koronavirüs vakası saptandığı, toplam vaka sayısı bin 696’ya ulaştı. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklama, profesyonel futbolun zayıf halka olmaya devam ettiğini gösterdi. Dünkü vakalar arasında Omonia futbol kulübünden bir, “ASİL Lisi”den bir yeni vaka bulunduğu, “Ethniko Ahna” futbol kulübünde de virüsü, pozitif olduğu belirlenen kişilerle yakın temas nedeniyle enfekte olan yeni vakalar saptandığı kaydedildi.