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Protara marinası 110 milyon Euro'ya mal olacak!

Protora’ya marina yapılmasına yönelik imzaların dün atıldığı belirtildi. 

16 Ocak 2018 Salı 13:04
Protara marinası 110 milyon Euro'ya mal olacak!
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Protora’ya marina yapılmasına yönelik imzaların dün atıldığı belirtildi. 

Politis gazetesi, marinanın inşasıyla ilgili ihale anlaşmasına Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis ile ihaleyi kazanan şirketin temsilcisinin imza attığını yazdı.

Habere göre, Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis, gerek Paralimni, gerekse “Mağusa bölgesi” için tarihi bir gün yaşandığını kaydetti.

Habere göre Protara marinasının inşa çalışmalarına yönelik maliyetin 110 milyon Euro olması bekleniyor. 

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