Pyrgos'ta çıkan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Dün akşam 21.40 sıralarında Limasol köyünde kurumuş bitki örtüsü arasında 400 metre arayla iki yangın çıktığı bilgisi alındı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 hektarlık yabani bitki ve ormanlık alan yandı.

Soruşturma sırasında, yangınların çıktığı sırada bölgede şüpheli bir şekilde hareket eden bir arabanın görüldüğüne dair kanıtlara ulaşıldı

Araba daha sonra köyde bulundu ve kontrol için durduruldu.

26 yaşındaki sürücü tarafından kullanılan arabada bir kutu katı yakıt ve kibrit bulundu.

Şüpheli, yangınları yaktığını kabul etti.