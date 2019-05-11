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Radarla göllerin dibinde arama yapılacak

Güney Kıbrıs’ta Nikos Metaksas tarafından gerçekleştirilen seri cinayet olaylarına ilişkin araştırmalar sürerken Rum polisi, katil zanlısının kurbanlarının cesetlerini attığı noktaları insansız hava aracıyla (drone) filme aldığı ve fotoğrafladığını tespit etti.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:14
Radarla göllerin dibinde arama yapılacak
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Politis gazetesi, “Videolarda Delil Arıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, seri katil olarak anılan Nikos Metaksas’ın kurbanlarından ikisinin naaşlarına ulaşma çalışmalarının dün de sonuçsuz kaldığını ancak Metaksas’ın kurbanlarını attığı noktaları havadan dronla görüntülediğinin tespit edildiğini yazdı.

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Gazete, Rum polisinin Metaksas’a ait tüm videoları dikkatle incelemeye aldığını belirtirken “Kırmızı Göl” ve “Memi gölünde” yapılan araştırmaların ise, bulunamayan iki kurbanın tespit edilebilmesinde sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Haberde, önceki gün “Kırmızı Göl’de” tespit edilen sütyenin kurbanlarla ilişkisi olmadığı, yine aynı gölde bulunan, ne olduğu anlaşılamayan nesnenin ise, 1996 yılında bölgede çekilen bir filmin dekorundan kalma olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, her iki gölün zemininin altının aranması için toprak altındaki nesneleri tespit edebilen özel bir radarın, gelecek hafta Güney Kıbrıs’a getirileceği de vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısNikos Metaksas
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