Rum Otomobil Derneği (KSA) Başkanı Andonis Mihailidis, Kıbrıs Rallsi Lefkoşa ayağı “süper özel etabının”, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) kurallarının Kıbrıs Türk tarafınca “ihlal edilmesi” nedeniyle bu yıl KKTC’den geçmeyeceğini açıkladı.

Politis “Ralli Sadece Lefkoşa’nın Yarısında… İşgal Bölgeleri Bu Yıl Özel Etap Dışında” başlığıyla birinci sayfasından fotoğraflı verdiği haberinde, özel etapta kullanılacak güzergahın bir bölümünün 1-3 Haziran’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde kullanılmasının FIA kurallarına aykırı olduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Rallisi için salı günü basın toplantısı düzenleyen Mihailidis, Kıbrıslı Türk organizatörlerin, Kuzey Kıbrıs Rallisi nedeniyle ortaya çıkan durumu anladıklarını ve özel etabın normal zamanda olmasına çalışılacağını belirterek, her iki tarafın da bunu istediğini söyledi.

Mihailidis, FIA kurallarına göre her iki yarışta da yer alan katılımcılar ön hazırlık açısından avantaj elde edeceğinden, uluslararası bir yarıştan 30 gün önce aynı veya benzer güzergahın kullanılamayacağını söyledi.

Konuyu gündeme getirenin FIA mı olduğu sorusuna “evet” cevabını veren Mihailidis, KKTC’deki muhataplarının da yanlış yapıldığını kabul ettiklerini söyledi. Mihailidis “Bu güzergahın kullanılamayacak olması hepimizi, Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafını, Birleşmiş Milletleri ve binlerce izleyiciyi üzüyor” dedi.

Mihailidis, “Etabın iki toplumluluk niteliğinin korunmasına yönelik son dakika çabaları sonuç vermedi ancak bunun 2019 Kıbrıs Rallisi’nde yeniden mümkün olabilmesinin temelleri atıldı” ifadesini kullandı.