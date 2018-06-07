Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
banner34

Ralli sadece Lefkoşa’nın yarısında

Kıbrıs Rallisi Lefkoşa ayağı özel etabı KKTC’den geçmeyecek

07 Haziran 2018 Perşembe 11:59
Ralli sadece Lefkoşa’nın yarısında

Rum Otomobil Derneği (KSA) Başkanı Andonis Mihailidis, Kıbrıs Rallsi Lefkoşa ayağı “süper özel etabının”, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) kurallarının Kıbrıs Türk tarafınca “ihlal edilmesi” nedeniyle bu yıl KKTC’den geçmeyeceğini açıkladı.

Politis “Ralli Sadece Lefkoşa’nın Yarısında… İşgal Bölgeleri Bu Yıl Özel Etap Dışında” başlığıyla birinci sayfasından fotoğraflı verdiği haberinde, özel etapta kullanılacak güzergahın bir bölümünün 1-3 Haziran’da  düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde kullanılmasının FIA kurallarına aykırı olduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Rallisi için salı günü basın toplantısı düzenleyen Mihailidis, Kıbrıslı Türk organizatörlerin, Kuzey Kıbrıs Rallisi nedeniyle ortaya çıkan durumu anladıklarını ve özel etabın normal zamanda olmasına çalışılacağını belirterek, her iki tarafın da bunu istediğini söyledi.

Mihailidis, FIA kurallarına göre her iki yarışta da yer alan katılımcılar ön hazırlık açısından avantaj elde edeceğinden, uluslararası bir yarıştan 30 gün önce aynı veya benzer güzergahın kullanılamayacağını söyledi.

Konuyu gündeme getirenin FIA mı olduğu sorusuna “evet” cevabını veren Mihailidis, KKTC’deki muhataplarının da yanlış yapıldığını kabul ettiklerini söyledi. Mihailidis “Bu güzergahın kullanılamayacak olması hepimizi, Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs Türk tarafını, Birleşmiş Milletleri ve binlerce izleyiciyi üzüyor” dedi.

Mihailidis, “Etabın iki toplumluluk niteliğinin korunmasına yönelik son dakika çabaları sonuç vermedi ancak bunun 2019 Kıbrıs Rallisi’nde yeniden mümkün olabilmesinin temelleri atıldı” ifadesini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Genel Kurulu 73’üncü Oturumu Başkan Yardımcısı
BM Genel Kurulu 73’üncü Oturumu Başkan Yardımcısı
Tehlike olmadığına dair Rus güvencesi verildi
Tehlike olmadığına dair Rus güvencesi verildi
Anastasiadis Fransa’ya gidecek
Anastasiadis Fransa’ya gidecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim