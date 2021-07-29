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Rekor Entübe Hasta Sayısı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarında dün, entübe olan hasta sayısında rekor kırıldığı bildirildi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:59
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Rekor Entübe Hasta Sayısı

Alithia gazetesi, dün açıklanan 769 yeni vaka ve 2 ölümle birlikte, hastanelerde tedavi görüp durumu kritik olan 83 hastanın bulunduğunu ve bunlardan 40’ının, entübe halde olduğunu yazdı.

Gazete, dünkü vakalarla birlikte pandeminin başlangıcından düne kadar, toplam vaka sayısında 100 bin bandının aşıldığını ve düne kadar 100 bin 129 Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiğini kaydetti.

BAKANLAR KURULU 12-15 YAŞ GRUBUNUN AŞILANIP AŞILANMAYACAĞIYLA İLGİLİ KARAR ÜRETECEK

Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü toplanarak, 12-15 yaş gurubunun aşılanıp aşılanmayacağına dair karar üreteceğini yazdı.

Haberde, bu yaş grubunun aşılanmasıyla ilgili halen farklı görüşlerin bulunduğu ve ilk etapta 15-16 yaş gurubunun aşılanabileceği görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCovid19KoronavirüsCoronavirüsEntübe
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