Resmi doğrulama Fokaidis’ten

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, geçtiğimiz Cuma günü Rum Meclisine bir mektup göndererek “Norveç hükümetinin, gerekli ihracat lisansını vermeyi reddederek, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için askeri teçhizat alımını engellediği” konusunda, geçtiğimiz Şubat ayında basında yer alan haberi en resmi şekilde doğruladığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “RMMO’ya Norveç Engeli” başlıklı haberinde, ilgili haberin geçtiğimiz Şubat ayında yayımlandığını anımsatarak, haberin yayımlanmasının hemen ardından, Rum Ulusal Halk Cephesi Başkanı (ELAM) Hristos Hristu’nun konuyla ilgili bir soru sorduğunu, Fokaidis’in ise mektuba yanıt vererek, Meclisi konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Gazeteye göre mektubunda, Savunma Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği içerisinde, Norveç’e yönelik sert-siyasi diplomatik girişimlerde bulunduğunu ifade eden Fokaidis, Norveç makamlarının “Accuracy International” isimli İngiliz şirketiyle imzalanan sözleşmede öngörülen malzemenin ihraç edilmesi iznini vermeyi kabul etmemesi ışığında, Savunma Bakanlığının, Savunma ve Güvenlik İhale Konseyi aracılığıyla, benzer malzemenin ana teklif sahibinden tedarik edilmesine dair alternatif bir öneri ileriye götürdüğünü belirtti.

Bahse konu sözleşme aracılığıyla, özel Kuvvetlere ekipman temin edilmesine dair programın ileriye götürülmesi ve hayata geçirilmesinin başarılı bir şekilde sonlanmasına rağmen, Rum Savunma Bakanlığının konunun tamamını incelemekte olduğunu ifade eden Fokaidis, bunun Norveç makamlarının Güney Kıbrıs’a askeri ekipman tedarik edilmesine dair genel politikasıyla alakalı olduğunu ifade etti.

Norveç makamlarının tavrının soru işaretleri ve şüphelere neden olduğunu, çünkü Norveç makamlarının geçmişte hiçbir zaman, RMMO’nun satın aldığı başka askeri ekipman için, bahse konu ihracat lisansını vermeye herhangi bir şekilde itiraz etmediklerini yazan gazete, doğrudan müzakere metoduyla sözleşmeyi üstlenen İngiliz şirketin, askeri ekipmanın gerekli ihracat iznini sağlayacağı konusunda Rum Savunma Bakanlığına güvence verdiğini belirtti.

Öte yandan hükümet ve parti mensuplarının, bunun sebeplerinin siyasi olduğunu savunarak, BM Genel Sekreteri’nin Norveçli eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye işaret ettiklerini yazan gazete, silah satışı yasaklandığı zaman, Kıbrıs müzakerelerinin doruk noktasında bulunduğunu ekledi.