Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri

Reuters: “Güney Kıbrıs, Yunanistan, Irak, Arnavutluk’a yönelik siber saldırılar Türkiye destekli”

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:48
Reuters: “Güney Kıbrıs, Yunanistan, Irak, Arnavutluk’a yönelik siber saldırılar Türkiye destekli”

Reuters ajansı, dünya çapında bir dizi ülkede en az 30 kurumun sitesini hedef alan siber saldırılardan ‘Türkiye hükümetinin çıkarları için çalışan hackerların sorumlu olabileceğini’ iddia etti.

Ajansın ikisi İngiliz biri ABD’li üç üst düzey güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, söz konusu hackerlık faaliyetlerinin ‘Türkiye’nin çıkarlarını ilerletmeyi amaçlayan, devlet destekli bir siber casusluk operasyonunun izlerini taşıdığı’ öne sürüldü.

‘GÜNEY KIBRIS, YUNANİSTAN, ARNAVUTLUK VE IRAK HEDEF ALINDI”

Haberde, 2018 -2019 yıllarında aralarında bakanlıklar, elçilikler ve güvenlik kurumlarının yanı sıra şirketler ve başka grupların da bulunduğu en az 30 kuruma siber saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Arnavutluk ve Irak’ın hedef olduğunu belirten Reuters, Güney Kıbrıs ve Yunanistan hükümetlerinin e-posta hizmetlerinin, Irak’ta ulusal güvenlik danışmanının, Arnavutluk’ta ise devlet istihbarat kurumunun hedef alındığını öne sürdü.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRum MedyasıHaberKKTCSiber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ın kaçak mültecilerle ilgili politikası değişiyor
Güney Kıbrıs’ın kaçak mültecilerle ilgili politikası değişiyor
Ev sahibini dövdü, ellerini bağladı, telefonunu ve parasını çaldı
Ev sahibini dövdü, ellerini bağladı, telefonunu ve parasını çaldı
Anastasiadis eleştirilere yanıt verdi
Anastasiadis eleştirilere yanıt verdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim