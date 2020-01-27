Reuters: “Güney Kıbrıs, Yunanistan, Irak, Arnavutluk’a yönelik siber saldırılar Türkiye destekli”

Reuters ajansı, dünya çapında bir dizi ülkede en az 30 kurumun sitesini hedef alan siber saldırılardan ‘Türkiye hükümetinin çıkarları için çalışan hackerların sorumlu olabileceğini’ iddia etti.

Ajansın ikisi İngiliz biri ABD’li üç üst düzey güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, söz konusu hackerlık faaliyetlerinin ‘Türkiye’nin çıkarlarını ilerletmeyi amaçlayan, devlet destekli bir siber casusluk operasyonunun izlerini taşıdığı’ öne sürüldü.

‘GÜNEY KIBRIS, YUNANİSTAN, ARNAVUTLUK VE IRAK HEDEF ALINDI”

Haberde, 2018 -2019 yıllarında aralarında bakanlıklar, elçilikler ve güvenlik kurumlarının yanı sıra şirketler ve başka grupların da bulunduğu en az 30 kuruma siber saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Arnavutluk ve Irak’ın hedef olduğunu belirten Reuters, Güney Kıbrıs ve Yunanistan hükümetlerinin e-posta hizmetlerinin, Irak’ta ulusal güvenlik danışmanının, Arnavutluk’ta ise devlet istihbarat kurumunun hedef alındığını öne sürdü.