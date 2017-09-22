RMMO'da koşullar değişecek

Rum Savunma Bakanlığı’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndaki (RMMO) bazı koşulları değiştirecek olan kararlar ileriye götürmekte olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, geniş yer ayırdığı haberinde, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in söylediklerinden ortaya çıktığı üzere, RMMO’da, sistemin çalışmasını iyileştirip, işleyiş maliyetini düşürecek olan değişiklikler sürecinin, gelişme halinde olduğunu yazdı.

Rum Savunma Bakanı Fokaidis’in, dün Denetim Komitesi huzurunda Ordu’daki icraatlar konusunda konuştuğunu yazan gazete, Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in de komitede hazır bulunduğunu ve RMMO’da iyileştirmeye ihtiyacı olan bir dizi konuyu ortaya koyduğunu belirtti.

Meselelerden birinin, eğlence/dinlenme merkezinin idaresi konusu olduğunu yazan gazete, Fokaidis’in, yanlış idare edilmesi ve yönetim maliyetleri yüzünden, bunun idaresinin özel şahıslara verilmesi olasılığının incelenmekte olduğunu açıkladığını iletti.

Toplantıda hizmet araçlarının kullanılmasıyla ilgili görüş ayrılıkları ortaya çıktığını da yazan gazete, Rum Savunma Bakanı Fokaidis’in, yakıt ve genel olarak yolculuk masraflarını kendilerinin ödemesi ihtimaliyle birlikte, evlerinden kışlalarına gitmek için uzun mesafeler kat eden RMMO mensuplarına hizmet edecek olan bir plandan bahsettiğini de ifade etti.

Gazete Sayıştay’ın, devletin, Rum Savunma Bakanlığı ile RMMO’nun, aynı çatı altında yaşayacakları binaların inşa edilmesi konusunda harekete geçmesi halinde, bunun uzun vadede devlet açısından ekonomik olarak çok daha faydalı olacağını izah ettiğini de belirtti.

Gazete Fokaidis’in, Savunma Bakanlığı ile RMMO Kurmaylığının aynı çatı altında yaşayacakları binayla ilgili sözleşmenin geçtiğimiz Ağustos ayında imzalandığını ve 2018 yılı içerisinde tek binaya taşınılmasının gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladığını da aktardı.

Rum Sayıştay’ın, Savunma Bakanlığı ile RMMO’nun çeşitli uygulamalarının bilgisayar ortamına aktarılmasının ileriye götürülmesinde büyük gecikme olduğunu belirttiğini de yazan gazete, Savunma Bakanı Fokaidis’in, bilgi işlem sisteminin yılsonuna kadar tamamlanacağını söylediğini de ekledi.

RMMO’NUN SAĞLIK KURULUYLA İLGİLİ İLGİ ÇEKİCİ VERİLER

Öte yandan gazete başka bir haberinde, RMMO’nun sağlık kuruluyla ilgili ortaya çıkan verilerin, ilgi çektiğini yazdı.

Bir doktorun, bir RMMO mensubunu evine göndermek için arı sokmasına değin atıfta bulunduğunu yazan gazete, çoğu durumda, askerlerin doktorların tavsiyesiyle ofis işleriyle görevlendirildiklerini belirtti.

Gazete, örneğin daimi bir askerin, hemşire olmamasına rağmen, 16 yıl hemşire olarak hizmet verdiğini ekledi.

RMMO ARAÇLARININ TESLİM ALINMASINDA GECİKME

Gazete başka bir haberinde ise, AKEL milletvekili İrini Haralambidu’nun dün Denetim Komitesi huzurunda, RMMO’yla ilgili 10 adet özel tank taşıma aracının teslim alınmasında büyük gecikme yaşandığı konusunda şikâyette bulunduğunu yazdı.

Haralambidu’nun şikâyetine dayanarak, bir şirketin 2015 yılının Şubat ayında ihaleyi kazandığını, 2015 yılının Ağustos ayında ise ihalenin bahse konu şirkete verildiğinin yayımlandığını yazan gazete, yapılan sözleşmelerde araçların son teslim tarihinin 2016 yılının Ekim ayı olmasına rağmen, araçların bugüne kadar henüz teslim edilmediklerini ekledi.