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RMMO kadın astsubayları Saray’a yürüdü

10 Ekim 2022 Pazartesi 10:11
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RMMO kadın astsubayları Saray’a yürüdü



Rum Millî Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görev yapan kadın astsubaylar, cinsiyetleri nedeniyle kendilerine eşit olmayan davranışta bulunulması ve negatif ayrımcılık yapılması nedeniyle dün, aileleri ile birlikte, Rum Başkanlık Sarayı’na yürüdü.

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre, aileleri ile birlikte Rum Başkanlık Sarayı önüne giderek protesto eylemi yapan kadın astsubaylar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletilmek üzere, Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif’e bir karar sureti verdi.

Yosif, 1990’lardan beri devam eden bu sorunun çözüleceği taahhüdü vererek, bunun için Yüksek Yönetim Denetçisinin çarşamba günü Rum Savunma Bakanlığı’ndan temsilcilerin de katılacağı bir toplantı çağırdığı bilgisini verdi.

Anahtar Kelimeler:
RMMOKadın AstsubayRum Milli Muhafız Ordusu
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