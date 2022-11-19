RMMO subayı Askerî Mahkeme’de yargılanacak

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum Hukuk Dairesi, İtalya’ya helikopterin üretici şirketine giderek kara kutu incelemesi sonuçlarını alan Baf polisinin sunduğu kabarık tahkikat dosyasını inceledikten sonra, sorumlu tutulan subayın bu tür davalarda yetkili addedilen Askerî Mahkeme’de yargılanmasını emretti.

Egzersiz sırasında hayatını kaybeden profesyonel askerle aynı helikopterde bulunan subay, Yanku’nun zamanından önce ve doğru olmayan biçimde suya düşmesinden sorumlu tutuluyor. Yanku’nun olaydan önce de helikopterden paraşütle atlayışlar yaptığı kaydedildi.