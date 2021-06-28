RMMO’NUN Silahlanma Programları İçin 150 Milyon Euro’luk Ek Bütçe

Politis gazetesi, bu bütçeye, perşembe günü Rum Meclisi’nde onaylanması beklenen 44,7 milyon Euro’luk bir bütçenin daha dahil olduğunu ve bunun da, Yeşil Hat’tın gözetimi için kurulacak ultra modern sistemlerle ve mevcut silah sistemlerinin yükseltilmesiyle ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, ateşkes hattı boyunca kurulacak kamera sistemleriyle, kaçak ticaretin ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasadışı geçişlerin önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Elektronik takip sistemlerinin alım prosedürüne, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in aldığı siyasi karar gereği sadece İsrail’deki şirketlerden katılım olduğunu belirten gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın 2019 yılında almış olduğu insansız hava araçlarının İsrail menşeli olduğunu ve bu araçların, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile ateşkes hattının gözetimi için kullanıldığını yazdı.

Gazete, insansız hava araçlarının fotoğraf çekip gönderme ve canlı görüntü alma özellikleri bulunduğunu kaydetti.

RMMO’nun operasyonel yeteneğinin artırılması için de bir dizi faaliyette bulunulacağını belirten gazete, silahlanma programlarıyla ilişkili incelenmiş ve rasyonel bir zemin belirleneceğini, Rum Yönetimi’nin elindeki hava araçlarına teknik destek verilmesine yönelik birleşik bir güç oluşturulması için çalışma yapılacağını ve seferberlik kurumunun birtakım tedbirlerle iyileştirileceğini yazdı.