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RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) 8 yeni helikopter alınacağı bildirildi.

28 Kasım 2017 Salı 12:43
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
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Fileleftheros gazetesi, helikopterlerden dördünün tanksavar donanımlı olacağını ve muhtemelen Fransa’dan temin edileceğini, geriye kalan dört savaş helikopteri için de ihaleye çıkılacağını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Fransa’nın Güney Kıbrıs’a halihazırda, “Gazelle” tipi helikopterlerle ilgili teklifte bulunduğunu ve bu teklifin değerlendirildiğini kaydetti.

Haberde, helikopterlerin, yalnızca, RMMO Genelkurmaylığı’nda yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan operasyonel ihtiyaçları gidermek için değil, aynı zamanda, RMMO’da mevcut olan “Agusta Westland” tipi helikopterlerin çalışmaması durumunda, yerine geçmesi için alınacağı belirtildi.

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