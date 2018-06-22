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Rodos’taki 3. Güvenlik ve İstikrar Konferansı’nda Kıbrıs sorunu da konuşuldu

Rodos’ta 3’üncüsü düzenlenen Güvenlik ve İstikrar Konferansında Kıbrıs sorunundan da bahsedildiği belirtildi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:37
Rodos’taki 3. Güvenlik ve İstikrar Konferansı’nda Kıbrıs sorunu da konuşuldu

Rodos’ta 3’üncüsü düzenlenen Güvenlik ve İstikrar Konferansında Kıbrıs sorunundan da bahsedildiği belirtildi. 

Alithia gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Güney Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve İstikrar konferansı çerçevesinde yaptığı konuşmada, başka konuların yanı sıra Kıbrıs sorunundan da söz ettiğini yazdı.

Habere göre Kocias, Doğu Akdeniz’de açıkta kalan konuları analiz ederken Kıbrıs sorununu tüm bölge için dönüm noktası- sorunu  olarak nitelendirdi. 

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Garantiler ve güvenlik sisteminin kaldırılması gerekliliğinden söz eden Kocias, Kuzey Kıbrıs’ın “işgal altında” kalmaya devam ettiğini iddia etti.

Crans Montana’daki müzakerelere de değinen Kocias, 11-12 günlük müzakerelere karşın konunun hala açık olduğunu ifade etti.  

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, önemli bir toplantının söz konusu olduğunu belirterek, burada bölgede karşı karşıya kaldıkları ortak sorunları görüştüklerini belirtti. 

Hristodulidis, bölgesel sorunların, kendilerini bölgesel işbirlikleriyle bunları göğüslemeye çağırdığını da ifade etti. 

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