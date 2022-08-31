Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Flaş Haber
7 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Rotweiler 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Limasol’a bağlı Ay.Yoanni bölgesinde, ikiz kardeşi ile birlikte oyun oynayan Romanya asıllı 8 yaşındaki çocuğa Rottweiler cinsi köpeğin saldırdığı belirtildi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:09
571 Okunma
Rotweiler 8 yaşındaki çocuğa saldırdı


Fileleftheros gazetesi bu olayın, Limasol bölgesinde son iki ayda yaşanan ikinci köpek saldırısının olduğuna da dikkati çekti.

Olayın dün sabah, ikiz kardeşlerin oyun oynadığı açık alanda meydana geldiğini yazan gazete, köpek saldırısı sonucu çocuğun çocuk cerrahı ve plastik cerrahlardan oluşan doktor grubu tarafından ameliyata alındığını belirtti.

Gazete başından yaralanan çocuğun ilk önce ambulansla Limasol Hastanesi’ne, ardından ise durumunun ciddi olması nedeniyle Makarios Hastanesi’ne aktarıldığını yazdı.

Habere göre ameliyat grubunda olan çocuk cerrahı Dr. Hristos Mina yaptığı açıklamada, çocuğun yoğun bakım ünitesine alındığını, durumunun ise stabil olduğunu ve tehlike arz etmediğini ifade etti.

Limasol polisi konu hakkında yaptığı açıklamada, çocuğa saldırıda bulunan köpeğin tespit edilemediğini, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alithia gazetesi birden fazla köpeğin çocuğa saldırmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis’in New York’a olası gidiş tarihi 18-19 Eylül
Anastasiadis’in New York’a olası gidiş tarihi 18-19 Eylül
Terk edilmiş evde ceset bulundu
Terk edilmiş evde ceset bulundu
Güney Kıbrıs elektrik ücretlerinde pahalı ülkeler arasında
Güney Kıbrıs elektrik ücretlerinde pahalı ülkeler arasında










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim