Rotweiler 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Fileleftheros gazetesi bu olayın, Limasol bölgesinde son iki ayda yaşanan ikinci köpek saldırısının olduğuna da dikkati çekti.

Olayın dün sabah, ikiz kardeşlerin oyun oynadığı açık alanda meydana geldiğini yazan gazete, köpek saldırısı sonucu çocuğun çocuk cerrahı ve plastik cerrahlardan oluşan doktor grubu tarafından ameliyata alındığını belirtti.

Gazete başından yaralanan çocuğun ilk önce ambulansla Limasol Hastanesi’ne, ardından ise durumunun ciddi olması nedeniyle Makarios Hastanesi’ne aktarıldığını yazdı.

Habere göre ameliyat grubunda olan çocuk cerrahı Dr. Hristos Mina yaptığı açıklamada, çocuğun yoğun bakım ünitesine alındığını, durumunun ise stabil olduğunu ve tehlike arz etmediğini ifade etti.

Limasol polisi konu hakkında yaptığı açıklamada, çocuğa saldırıda bulunan köpeğin tespit edilemediğini, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alithia gazetesi birden fazla köpeğin çocuğa saldırmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu yazdı.