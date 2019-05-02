Rum Adalet Bakanı İstifa etti!

"Kıbrıs'ın ilk seri katili" olarak nitelenen 35 yaşındaki bir Rum subayın, 3 yıl içinde tümü yabancı 7 kadın ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiği açıklanmıştı.

Şimdiye dek başkent Lefkoşa yakınlarındaki bir göle atılmış 4 ceset bulundu.

Adı açıklanmayan subayın öldürdüğünü söylediği diğer kişilerin cesetleri ise henüz bulunamadı.

Subayın itiraflarından sonra bu cinayetlerin 3 yıl boyunca fark edilmemesi tepkilere neden olmuş ve Adalet Bakanı Yannis Nikolau ile Emniyet Genel Müdürü Zaharis Hrisostomu'nun istifası istenmişti.

'Siyasi açıdan hassas nedenlerle istifamı bildirdim'

Nikalau, bu sabah Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'e istifasını sundu.

Nikalau, "Cumhurbaşkanı'na siyasi açıdan hassas nedenlerle istifamı bildirdim" dedi.

Rum subayın kurbanlarının bir çöpçatan sitesinde tanıştığı kadınlar ve çocukları olduğu belirtiliyor.

Göldeki aramalar sürerken, hükümet soruşturma için İngiliz uzmanlardan yardım istedi.

Güney Kıbrıs medyası Rum subayın 30 kişiyi öldürdüğünü söylediğini öne sürdü. Ancak bu iddialar doğrulanmadı.