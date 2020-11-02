Rum avcılar mumyalanmış ceset buldu

Avcıların, büyük avın ilk günü olan dün sabah Limasol kazasında “mumyalanmış halde” bir erkek cesedi bulduğu bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre Piskopu ile Sotira arasındaki bir üst geçidin altında bulunan ceset itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Rum polisi, adli tabip tarafından yapılan ilk incelemeye dayanarak, cesedin yaz aylarında kayıp olduğu bildirilen bir şahsa ait olduğunu değerlendiriyor.

Cesedin kesin kimliğinin DNA testi ile belirleneceği kaydedildi.

Büyük avın ilk günü olan dün ciddi herhangi bir yaralanma olmadığı, sadece 4 avcının hafif yaralandığı da bildirildi.