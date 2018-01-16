Rum avcılara 'Flamingoları rahatsız etmeyin' uyarısı

Rum Avcılık ve Fauna Dairesi’nin flamingoların rahatsız edilmemesi konusunda uyarı yayılmadığı bildirildi.

Politis gazetesine göre Daire, flamingoların son zamanlarda Larnaka’daki Tuz Gölü’nde yoğun olarak görülmeye başladığını belirterek, bu kuşların rahatsız edilmemesi uyarısında bulundu.

Tuz Gölü’ne özellikle hafta sonları yoğun ziyaretin olduğunu, bazı kişilerin flamingolara yaklaşarak, hatta gölün içine girerek fotoğraflarını çekmeye çalıştığını ifade eden Daire, flamingoların yabani kuş olduğunu belirterek, yasalara göre rahatsız edilmelerinin yasak olduğunu vurguladı.