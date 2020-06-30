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Rum Bakan’a ilk kutlama sevgiliden geldi

GÜNEY Kıbrıs Rum yönetimi yeni Adalet Bakanı Emily Yiolitis yeni görevini, annesi Kıbrıslı Türk olan erkek arkadaşı ünlü televizyoncu Chrysanthos Tsouroullis ile birlikte kutladı. Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törene katılan Tsouroullis, Emily Yiolitis’i ilk kutlayan oldu.

30 Haziran 2020 Salı 11:22
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Rum Bakan’a ilk kutlama sevgiliden geldi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis geçen hafta kabinede yaptığı değişiklikte Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis’i atadı.

Atamanın ardından Yiolitis’in erkek arkadaşı Tsouroullis’in annesinin Türk olması çok konuşuldu. 

Sosyal medyada, Rum Bakan’ın müstakbel kayınvalidesi Türk”, “Bizden biri. Güney Kıbrıs’ın Adalet Bakanı yengemiz çıktı” yorumları yapıldı.

ÖPEREK KUTLADI

Yiolitis, Rum Başkanlık Saray’ında yemin ederek göreve başladı.

Tsouroullis da kız arkadaşı Bakan Yiolitis’i öperek kutladı.

Son Güncelleme: 30.06.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
Rum BakanEmily YiolitisChrysanthos Tsouroullis
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