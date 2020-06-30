Rum Bakan’a ilk kutlama sevgiliden geldi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis geçen hafta kabinede yaptığı değişiklikte Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis’i atadı.
Atamanın ardından Yiolitis’in erkek arkadaşı Tsouroullis’in annesinin Türk olması çok konuşuldu.
Sosyal medyada, “Rum Bakan’ın müstakbel kayınvalidesi Türk”, “Bizden biri. Güney Kıbrıs’ın Adalet Bakanı yengemiz çıktı” yorumları yapıldı.
ÖPEREK KUTLADI
Yiolitis, Rum Başkanlık Saray’ında yemin ederek göreve başladı.
Tsouroullis da kız arkadaşı Bakan Yiolitis’i öperek kutladı.