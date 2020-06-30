Rum Bakan’a ilk kutlama sevgiliden geldi

GÜNEY Kıbrıs Rum yönetimi yeni Adalet Bakanı Emily Yiolitis yeni görevini, annesi Kıbrıslı Türk olan erkek arkadaşı ünlü televizyoncu Chrysanthos Tsouroullis ile birlikte kutladı. Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törene katılan Tsouroullis, Emily Yiolitis’i ilk kutlayan oldu.