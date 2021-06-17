Rum Bakanlar Kurulu Covıd-19 Tedbirlerini Biraz Daha Hafifletti

Alithia gazetesi, yeni tedbirlere göre lokantalarda her masada azami 10 kişinin oturmasına izin verileceğini ve taraftarların, stadyumun en fazla yarısı dolu olacak şekilde maçlara girişine izin verileceğini yazdı.

Haberde, taraftarların stadyumlara her iki doz aşılarını tamamlamış olması, maçın başlama saatinden en fazla 24 saat önce yapılmış negatif rapid veya PCR test sonucu sunması veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olmasını belgelemesi halinde girebileceği kaydedildi.

DÜN DE CAN KAYBI OLMADI

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre, Covid-19’dan dün de herhangi bir can kaybı olmadığını ve 68 yeni vaka tespit edildiğini yazdı.

Haberde, bakanlık açıklamasına göre 31 bin 124 test yapıldığı ve 12 hastanın durumunun ciddi olduğu; pandeminin başından bu yana toplam vaka sayısının da 73 bin 379’a ulaştığı belirtildi.

BİR GRUP VATANDAŞ COVID-19 TEDBİRLERİ YÜZÜNDEN DEVLETİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NI DAVA ETTİ

Öte yandan Politis gazetesi de, 190 kişiden oluşan bir grup vatandaşın, Covid-19 tedbirlerinin anayasal hakları ihlal ettiği gerekçesiyle, tazminat talebiyle Rum Yönetimi’ni ve Sağlık Bakanlığı’nı dava ettiğini yazdı.

Haberde, davanın Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde görüleceği belirtildi.