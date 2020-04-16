Rum Bakanlar Kurulu Kısıtlamaların 2021 Sonuna Kadar Devamı Kararı Aldı

Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs salgını sebebiyle alınan ekonomik kısıtlamaların Mayıs ayı başından itibaren aşamalı olarak kaldırılmasını öngören planı onayladı.

Politis gazetesi: “Kısıtlamalar 2021 Sonuna Kadar – Mayıs Başından İtibaren Açılış” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Korona virüs sebebiyle Güney Kıbrıs’ta mevcut olan ekonomik kısıtlamaların ekonomide yarattığı olumsuz etkiler göz önüne alarak, ekonominin yeniden normal seyrine girmesini amaçlayan bir stratejik plan hazırladığını, planın dün Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis tarafından duyurulduğunu yazdı.

Habere göre Petridis, dünkü bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, mayıs ayı başından başlayarak 2021 yılının sonuna kadar uzanacak, üç aşamalı bir ekonomik strateji planını uygulamaya koymayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Petridis, ilk aşamanın, Korona salgınıyla ilişkili kısıtlama önlemleri ve ekonomide doğacak sorunlara dair ekonomik önlemler paketi olduğunu belirterek, bu paketin hali hazırda kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

İkinci aşamanın ise, “virüs salgınının kontrol altına alınmış olması” şartıyla, ekonomi için elzem öneme sahip bazı alanların Mayıs başından itibaren faaliyete geçmesine izin verilmesi olduğunu ifade eden Petridis, kısıtlamaların kaldırılacağı alanların belirlenmesinde ise, virüsün bulaşma tehlikesi ve virüs sebebiyle oluşabilecek ciddi hastalıklar ihtimali, söz konusu alanın ekonomi ve toplum için önem derecesi ve güvenlik önlemlerinin uygulanabilirliği gibi kriterlerin göz önüne alınacağını vurguladı.

Petridis, uygulanacak önlemlerin bölgesel farklılıklar ve vatandaş gruplarına göre de farklılık gösterebileceğini belirtirken, iş yerleriyle ekonominin birimleri ve sosyal etkileşimlerin de göz önüne alınacağının altını çizdi.

Gazete, planın üçüncü aşamasının ise, ekonominin faaliyete geçeceği Eylül 2020-Aralık 2021 dönemini kapsadığını, bu dönemde, sürdürülebilir ve en çok etkilenen işletmeler ile en çok istihdam yaratan alanlardaki işletmelerin desteklenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Açıklanan plana bakıldığını, ekonomik faaliyetlerdeki kısıtlamaların, virüs vakalarının sıfırlanması beklenmeden kaldırılacağının anlaşıldığını ifade eden gazete, bu çerçevede en önemli unsurun ise, halkın sağlık tedbirleri ve yönergelerini uygulamayı sürdürmesi olduğunun altını çizdi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Makine Yeniden Çalışıyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verirken, Rum hükümetinin ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmeye yönelik planını dün açıkladığını yazdı.

Gazete, bu çerçevede uygulamaya konacak ilk unsurun, kısıtlamaların kontrollü olarak kaldırılması ve bazı önemli iş alanlarının aşamalı açılması olacağını belirterek, planın uygulamaya konmasındaki en önemli koşulun ise, Nisan ayı sonuna kadar tüm kısıtlamalara uyulması olduğunun altını çizdi.

Petridis’in açıklamalarına da yer veren gazete, AB Komisyonu’nun da Korona salgını çerçevesinde ekonomik faaliyetlerin yeniden nasıl ve hangi yollar izlenerek başlayabileceği konusunda karar ürettiğini ve üye devletlere bildirdiğini aktardı.



İÇ PİYASADAN BORÇLANILDI

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı’nın, devletin likidite ihtiyacını karşılamak adına dün iç piyasadan 1 milyar 200 milyon Euro borçlandığını yazdı.

Gazete, Maliye Bakanlığı’nın, Korona virüsü önlemleri sebebiyle oluşan bütçe maliyetlerinin giderilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 8 bankadan borçlandığını aktardı.