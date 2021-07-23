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Rum Bakanlar Kurulu “Para Dağıttı”

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Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında “para dağıtıp”, emeklileri tatile gönderdi.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:56
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Rum Bakanlar Kurulu “Para Dağıttı”

Politis’in haberine göre, dünkü toplantıda KKTC’de yaşayan genç (45 yaşına kadar) Rum ve Maronit çiftlere,  KKTC’de ev inşa etmeleri, mevcut evlerini genişletmeleri ve evlerini döşemeleri için 17’şer bin Euro (inşa etmek ve/veya genişletmek için 15 bin, döşemek için 2 bin Euro) ödenek verilmesi planını onayladı. Bu plan Kasım 2023 Kasım sonuna kadar sürecek.
Ayrıca 2 bin 45 sanatçıya toplamda 3 milyon 67 bin 500 Euro ödenek dağıtma kararı alan kurul, düşük gelirli emeklilere 1 Eylül 2021’den 22 Aralık 2021’e kadar Güney Kıbrıs’ın dağlık bölgelerine, özellikle Pirgo’daki otellere tatile gönderme kararı aldı. 500 bin Euro ödenek ayrılan bu plandan yaklaşık 3 bin 200 emekli yararlanacak.  
Rum bakanlar kurulu muz ve patates üreticileri için de hektar başına dağıtılmak üzere toplam 12 bin Euro ödenek onayladı. 

Anahtar Kelimeler:
Rum Bakanlar Kurulu
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