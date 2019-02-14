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Rum Bakanlar Kurulu yeni bir yedek hava trafik kontrol sistemi satın alınmasına onay verdi

14 Şubat 2019 Perşembe 17:59
Rum Bakanlar Kurulu yeni bir yedek hava trafik kontrol sistemi satın alınmasına onay verdi

Rum Bakanlar Kurulunun, dün yaptığı toplantıda, yedek olarak faaliyet gösterecek olan yeni bir hava trafik kontrol sisteminin, ihaleye çıkılmadan doğrudan satın alınmasına onay verdiği haber verildi.

Bunun Fransız “Thales” şirketine ait “Top Sky” tipi hava trafik kontrol sistemi olduğunu ve mevcut sistemden daha modern bir sistem olduğunu yazan Politis gazetesi, sistemin Lefkoşa Rum kesimine bağlı Akropoli’deki uçuş kontrol merkezine yerleştirileceğini ifade etti.

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Yeni sistemin yaklaşık 20 yıl önce satın alınan ve kurulan eski yedek sistemin yerini alacağını yazan gazete, Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliyu’nun dünkü Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni yedek hava trafik kontrol sisteminin, TopSky tipinde olacağını söylediğini iletti.

Haberde, esas hava trafik kontrol sisteminin 2012 yılında kurulduğu ve 2014 yılında sistemin yükseltildiği de anımsatıldı.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, satın alınacak olan TopSky sisteminin, şu an Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu esas hava trafik kontrol sisteminin gelişmiş bir versiyonu olduğunu ve iki sistemin aynı ailenin üyesi olmalarının en önemli yanının ise, hava trafik kontrolörlerinin özel ve uzun bir eğitimden geçmesinin gerekmeyeceği olduğuna işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rum Bakanlar KuruluHava Trafik Kontrol SistemiHaberGüney Kıbrıs
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