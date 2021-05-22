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Rum Basını : 50 Yaşındaki Yunan Kavga Sırasında Öldü

Güney Lefkoşa’da geçtiğimiz Perşembe akşamı meydana gelen kavgaya karışan 50 yaşındaki Yunan asıllı kişinin, fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:37
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Rum Basını : 50 Yaşındaki Yunan Kavga Sırasında Öldü

Fileleftheros gazetesi Rum polisinin, 50 yaşındaki Yunan asıllı erkek şahsın ölüm nedeni konusunda araştırma başlattığını yazdı.

Gazete kavganın, 50 yaşındaki kişinin 32 yaşındaki arkadaşı ile bir Gürcü arasında yaşandığını, 50 yaşındaki kişinin, kavgayı ayırt etmek isterken yumruklara maruz kaldığını ardından ise fenalaşarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazete doktorların ölüm nedenini kalp krizi olarak tespit ederken 50 yaşındaki kişinin gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldığını ve örnekler alındığını yazdı.

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