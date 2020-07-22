Rum Basını: Arama yaparken helikopterden çanta düşürdüler

Rum polisine ait helikopterden, dün kayıp olan bir kişinin havadan aranması esnasında, içerisinde telsizlerin, kaskların ve başka eşyaların bulunduğu sırt çantasının düşürüldüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Limasol’a bağlı “Episkopi (Piskobu-Yalova) bölgesinde kayıp olan 82 yaşındaki bir kişiyi bulmak için havadan başlattığı çalışmalar sırasında, cesede benzer bir şeyin tespit edildiğine dair bilginin ardından helikopterin alçak uçuşa geçtiğini, tam o esnada kapısının da açık olması nedeniyle çantanın boşluğa düştüğünü yazdı.

Gazete, durumun daha sonra polis devriyesi tarafından fark edildiğini ve çantanın daha sonra sahipleri tarafından teslim alındığını belirtti.