RUM BASINI: “BM’DEN ÜLTİMATOM YOK”

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un 7-9 Mart arasında Ada’da olacağını da yazdı.

Fileleftheros gazetesi “BM’den Ültimatom Yok” başlıklı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamalarına yer verdi.

BM’nin, 27-29 Nisan arasında Cenevre’deki görüşme konusunda ültimatom verme niyetinde olmadığını, ayrıca sonuç alınmasa bile çabalardan vazgeçmeyeceğini yazan gazete, BM’nin bu mesajı New York’tan verdiğini belirtti.

Habere göre Dujarric, El Cezire’nin “BM’nin, yeni çabasının başarısız olması durumunda, bunlardan vazgeçip vazgeçmeyeceğine” ilişkin sorusu üzerine, Cenevre’deki gayriresmi konferansın sonuç vermemesi durumunda BM tarafından çabanın ne terk edileceğini ne de ültimatom verileceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, 7-9 Mart arasında Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağını yazdı.

Lute’un, 27-29 Nisan arasında Cenevre’de yapılacak Kıbrıs sorununa ilişkin 5+1 gayriresmi konferans hazırlığı için Kıbrıs’a geleceğini aktaran gazete, Lute’un, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini belirtti.

Habere göre Lute’un müzakerecilerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Lute ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar, BM’nin iyi niyet misyonu ekibinin üyeleri ile de görüşerek, Ada’da yaşanan gelişmeler konusunda bilgi sahibi olacak.

CHARLES MİCHEL 5’Lİ KONFERANS HAKKINDA KONUŞTU

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Rum Haber Ajansı’nın ilgili sorusu üzerine verdiği “AB’nin, geçmişte Kıbrıs sorununa ilişkin 5+1 sürece dahil olduğunu, taahhüdüne bağlı olduğu” şeklindeki yanıta geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Michel bu açıklamayı, Avrupa Konseyi'nin telekonferans toplantısının ardından yaptı.

Rum Haber Ajansı’nın “AB’nin savunma ve güvenlik ile ilgili tüm tartışmalarda Türkiye ile ilişkilerin nasıl göz önünde bulundurulacağı ve AB’nin Kıbrıs sorununa yönelik “5+1” konferansta nasıl rol oynayabileceği” şeklindeki sorusu üzerine Michel, AB’nin geçmişte Kıbrıs sorununa ilişkin konferansta yer aldığını, bölgedeki büyük ilerleme için gerçekten olumlu ve faydalı bir rol oynayabileceğini düşündüğünden taahhüdüne bağlı olduğunu ifade etti.

Michel sözlerinin devamında Mart ayında, Doğu Akdeniz’deki durum ve AB-Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda stratejik bir görüşme yapmayı planladıklarını ve gelecek haftalarda buna hazırlanacaklarını söyledi.

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunun bilindiğini, ancak son aylarda Türkiye ile bazı zorluklar yaşadıklarının bir sır olmadığını söyleyen Michel ancak amaçlarının, alınan son kararları ve sonuç bildirgelerini dikkate alarak, Avrupa düzeyinde bu görüşmeyi mart ayında yeniden yapmak ve yeniden karar almak olduğunu da ifade etti.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs’a ilişkin gayriresmi konferansın başarılı sonuçlanması yönündeki kararlılığını ifade ederken Türkiye’nin de aynı iradeyi göstermesi temennisini dile getirdi.

Habere göre Anastasiadis bu açıklamayı Avrupa Konseyi'nin telekonferans toplantısı sırasında yaptı.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın, AB üyesi olmaya devam edeceği göz önünde bulundurulduğu zaman AB’nin önemli rol oynamakta olduğunu kaydetti.

Gazete toplantının dünkü bölümünde savunma ve güvenlik konularının ele alındığını, Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu’nu, özellikle başkanı ve Sağlık Komiserini, pandeminin önlenmesi çabalarından dolayı da tebrik ettiğini yazdı.

KİPRİANU’DAN ÇAĞRI

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’e “Kıbrıs halkı ve Kıbrıs’a karşı sorumluluklarının bilincinde olması” çağrısında bulundu.

Kiprianu açıklamasında Anastasiadis’in, Kıbrıs Türk toplumu ve uluslararası toplumla yıllardır üzerinde varılanlar temelinde kabul edilen çerçevede hareket etmesi gerektiğini de ifade etti.