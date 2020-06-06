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Rum Basını: “Bu sabah 36 mülteci Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçti”

Rum Basınında yer alan haberlerde bu sabah 36 mültecinin yasa dışı yollarla Kıbrıs'ın kuzeyinden güneyine geçtiği söylendi...

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:52
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Rum Basını: “Bu sabah 36 mülteci Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçti”

Rum Basınına yansıyan haberlere göre dün akşamdan bu sabaha kadar yaklaşık 40 mülteci Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçiş yaptı.

Mültecilerin yasa dışı şekilde kuzeyden güneye geçtiği söylendi.

İlk olarak 6 mültecinin saat 11.30 sıralarında güneye geçtiği belirtilirken sabah saat 6.30’da ise 30 mültecinin geçiş yaptığı kaydedildi.

Mültecilerin Kıbrıs’ın kuzeyine Türkiye’den geldiği ifade edildi.

Mültecilerin Purnara’daki ‘Geçici Ağırlama Merkezi’ne’ götürüldüğü de eklendi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
MülteciGüney Kıbrıs
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Hüseyin Becer 2020-06-06 12:07:04

Bir kişi değil. Tam 36 kişi. İsteyen istediği yerden ülkemize girip çıkıyor, Hem karadan hem denizden. Allah bizi koruyor. Yoksa yasa ile koruyanımız yok.

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vatanperver 2020-06-06 13:01:48

SINIRLARIMIZ DELIK DESIK. YA DA BU ISIN ICINDE KUVVETLI PARA YIYENLER VAR.

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