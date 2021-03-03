RUM BASINI: DİLLİRGALILAR KARA KAPILARINDAN GEÇİŞLERİN BAŞLAMASINI İSTİYOR

Alihtia’ya göre Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus, dün Rum Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Rum Başkanlık Komiseri ile görüşerek, Rum Yönetiminin geçişler konusunda izahat ve BM’nin de müdahiliyetiyle sorunun derhal çözülmesini istediği teyidini aldıklarını söyledi.

Türk tarafının BM’ye vereceği cevabı beklediklerini belirten ve Dillirga bölgesi sakinlerinin tepkilerini, Türk tarafının vereceği cevaba göre belirleyeceğini söyleyen Kleanthus, Türk tarafının şu anda tek yanlı çözüm uyguladığını ve sadece Kıbrıslı Türklerin geçişine izin verdiğini de ekledi.