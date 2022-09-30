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Rum Basını Erdoğan'ı hedef aldı

30 Eylül 2022 Cuma 10:36
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Rum Basını Erdoğan'ı hedef aldı



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararının ardından 1974’ten beridir KKTC’de görev yapmakta olan Barış Kuvvetleri’nin güçlendirileceği ve KKTC’nin diğer devletlerle ilişkilerinin yükseltileceği açıklaması, Rum basınında geniş yer buldu.

Haberi Politis, “Erdoğan’ın Sınırı Yok… Tehditlerini Meşruiyetle Örtüyor” başlığıyla ve fotoğraflı olarak birinci sayfasından verdi, “Ankara Yunanistan ve Kıbrıs’a Desteği Yüzünden ABD’yle Girişiyor… Türk Korkutmaları ve Yunan Soğukkanlılığı” başlığıyla iç sayfasında devam ettirdi.

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