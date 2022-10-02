Rum basını Erdoğan'ın sözlerinin "blöf olmadığını" açıkladı

Fileleftheros okurlarına, Türkiye’nin daha çok teçhizat göndererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askerî varlığını takviyeye gitmekte olduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki sözlerinin "blöf olmadığını" aktardı.