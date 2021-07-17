Rum basını: Fransa iki devletli çözüme karşı

Fileleftheros gazetesi, Fransa’nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’nun dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre, Fransız Büyükelçi, ülkesinin; Türk tarafının dile getirdiği Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözüm pozisyonunu ret ettiğini söyledi.

Grenet-Catalano, Kıbrıs sorununa çözüm sağlanması için müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zeminin bulunmasının önemini de vurguladı.

Rum Meclis Başkanı Dimitriu ise, Fransa’nın ilkelere dayalı tezlerinden ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Kıbrıs sorununa ve çözüm çabalarına sağladığı destekten dolayı bu ülkeye yönelik samimi takdirini dile getirdi.

Gazete görüşme sırasında Dimitriu’nun Maraş konusundaki faaliyetler konusunda da Fransız Büyükelçi’ye bilgi verdiğiniz yazdı.