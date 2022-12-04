Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Rum Basını: “Gambia oyunu başlattı, diğer devletler de takip ediyor”

Rum basınında bugün bu başlıkla yer alan bir habere göre, Gambia Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un geçtiğimiz günlerde KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin “uyarı atışı” olarak addedilmesi gerektiği ifade edildi.

04 Aralık 2022 Pazar 13:24
78 Okunma
Rum Basını: “Gambia oyunu başlattı, diğer devletler de takip ediyor”



Gambia’nın, Azerbaycan, Pakistan, Bangladeş vs gibi zaman zaman KKTC’yi tanıyacağından söz edilen bir ülke olduğunu yazan Fileletheros gazetesi, Gambia’lı yetkilinin geçtiğimiz günlerde ziyaret için Ankara’da bulunduğunu ve oradan da hiçbir açıklama yapılmadan KKTC’ye gittiğini ifade etti.

Gambia’lı yetkilinin KKTC’de bulunmasının tanınma teşkil etmediğini ancak bunun sınırlarına ulaşıldığını savunan gazete, Gambia’lı yetkilinin bunu doğrudan söylemediğini, ancak çeşitli açıklamalarında bunu ima ettiğini belirtti.

Gambia devlet başkan yardımcısının, protokole göre kabul edileceğini ilan ederek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı 2023 yılının ilk aylarında ülkesine davet ettiğini de anımsatan gazete, ziyaret öncesinde, resmi görüşmelerden önce olduğu gibi teknik komitelerin görüşmelerinin gerçekleştirileceğini ve tüm bunların “bir resim meydana getirdiğini” ifade etti.

Tüm bu hamlelerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Eylül ayında KKTC’nin tanınması çağrısında bulunduğu, BM Genel Kurulu huzurunda söylediği şeylerle desteklendiğini yazan gazete, Erdoğan’ın, konuşmasıyla bu planlamanın hayata geçirilmesiyle ilgili çabanın başladığı sinyalini verdiğini ifade etti.

Öte yandan esas meselenin Lefkoşa Rum kesiminin nasıl hareket edeceği olduğunu yazan gazete, Türkiye Afrika’da “ilerlerken”, Rum Yönetiminin ise Afrika’da yalnızca sınırlı sayıda büyükelçiliği ve akreditasyonu bulunduğuna işaret etti.

Lefkoşa Rum kesiminin geçtiğimiz ay Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı olduğunu ve KKTC’nin de gündemde olduğunu bilirken, bunun önlenmesine yönelik kaç temasta bulunulduğu sorusunu soran gazete, özellikle Türkiye’nin benzer gezilerin hazırlığını yaptığına dair bilgiler varken, Gambia’yla ilgili gelişmenin endişe verici olduğunu ve küçümsenmemesi gerektiğini ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: AB Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olmalı
Anastasiadis: AB Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olmalı
AB, endişeli...
AB, endişeli...
Güney'de Saray önünde protesto eylemi düzenlendi
Güney'de Saray önünde protesto eylemi düzenlendi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim