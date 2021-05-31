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Rum Basını: Geçişler Konusunun Bugün Netleşmesi Bekleniyor

 KKTC ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı geçişlerin başlaması konusunun bugün netlik kazanması bekleniyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:15
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Rum Basını: Geçişler Konusunun Bugün Netleşmesi Bekleniyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılması konusunun bugün netlik kazanacağını belirtirken KKTC Başbakanı Ersan Saner’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaya da geniş şekilde yer verdi.

Gazete, kapıların karşılıklı geçişlere açılmasının kesin kabul edildiğini, sadece prosedürün nasıl olacağının karara bağlanmasının beklendiğini belirtirken Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bugün Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’la telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

Haberde, Mavroyannis’in bugün ayrıca BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la da bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği vurgulandı.

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