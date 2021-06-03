Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Lefkoşa’da intihar
Kapat

Rum Basını: Güney Kıbrıs Yeşil Hat Yüzünden Schengen Bölgesi Dışında Kaldı

Yeşil hattın Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımını engellediği, çünkü Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın ayrıcalıklı Avrupa ülkeleri grubuna katılmaya ve serbest dolaşımdan faydalanmaya hazır olduğunu düşünmediği ifade edildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:21
23 Okunma
Rum Basını: Güney Kıbrıs Yeşil Hat Yüzünden Schengen Bölgesi Dışında Kaldı

Alithia gazetesi “Kıbrıs Yeşil Hat Yüzünden Schengen Bölgesi Dışında” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılıma aday olmayı sürdürdüğünü yazdı.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile AB İçişleri Komiseri İlva Johansson’un Komiteler Koleji tarafından onaylanmasının ardından, dün Schengen bölgesinin güçlendirilmesi ve dayanıklılığına ilişkin yeni bir strateji ortaya koyduklarını kaydeden gazete, Johansson’un Rum Haber Ajansı KİPE’nin sorusunu yanıtladığını da belirtti.
Gazeteye göre Avrupa Birliğindeki serbest dolaşım alanının güçlendirilmesiyle ilgili paketin sunumu sırasında KİPE’nin sorusunu yanıtlayan Johansson, Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına girmek için henüz hazır olmadığını söyledi.
Johansson, ilerlemeye hazırlandıklarını, ancak Güney Kıbrıs’ın değerlendirilecek pozisyonda olmadığını ve şimdilik Schengen bölgesine girmeye hazır olduğunun düşünülmediğini dile getirdi.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ise aynı soruya yanıtında, bu revize edilmiş stratejide kendileri için Schengen bölgesinin genişlemesinin üç ülke için öncelik teşkil ettiğini ve bu ülkelerin Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan olduğunu dile getirdi.
Güney Kıbrıs’la ilgili olarak ise, bunun farklı bir durum olduğunu dile getiren Schinas, Güney Kıbrıs’ın Yeşil Hat gibi bir özelliğe aynı zamanda etkilere sahip başka durum türlerine sahip olduğunu ifade etti.
Genişleme sırasına göre Güney Kıbrıs’ın 4’üncü sırada olduğunu dile getiren Schinas, Güney Kıbrıs’ın Schengen’e aday olduğunu belirtti.
Yukarıda ifade edilenleri yorumlaması istenen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise gazeteye yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılamadığını, çünkü Yeşil Hattın 184 kilometre olduğunu ve sınır teşkil etmemesinden ötürü bunu etkili bir şekilde kontrol edemediklerini” savundu.
Haravgi gazetesi ise “AB: Yeşil Hat Kıbrıs’ın Schengen Bölgesine Katılımı İçin Fren” başlıklı haberinde, Rum kesimindeki girişimcilerin Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımına ilişkin sürecin hızlandırılmasını istediklerini, çünkü bunun daimi ikamet izni verilmesi programının ileriye götürülmesine, buna ek olarak yurt dışından yatırımcı çekilmesine yardımcı olacağını düşündüklerini iletti.
Bu yöndeki talebin “altın pasaport” programının sonlandırılması yüzünden son aylarda daha da yoğunlaştığı kaydedildi.
Politis ise konuya ilişkin habere “Kıbrıs Schengen İçin Beklemede- Komisyon’a Göre Ülkemiz Siyasi Problem Yüzünden Schengen’e Girmeye Hazır Değil” başlığıyla yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYeşil Hat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Jewel Of The Seas” Kruz Gemisi Limasol Limanında
“Jewel Of The Seas” Kruz Gemisi Limasol Limanında
Güney Kıbrıs’ta Beş Bölgesel Hayvan Barınağı Kuruluyor
Güney Kıbrıs’ta Beş Bölgesel Hayvan Barınağı Kuruluyor
Hristodulidis-Blinken Telefon Görüşmesi
Hristodulidis-Blinken Telefon Görüşmesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim