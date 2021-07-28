Rum Basını: Hastanelerde Tedavi Gören Yaşlıların Sayısı Artıyor

Fileleftheros gazetesi “Hastanelerdeki Yaşlılar Artıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta korona virüse yakalanan ve hastanelerde tedavi gören yaşlıların sayısının arttığını yazdı.

Uzmanların, yaşlıların korunması için zamanında önlem alınmaması durumunda, virüsün 70 yaş ve üzeri onlarca kişinin ölümüne yol açtığı sonbahardaki aşamalara ulaşılacağı konusunda uyarılarda bulunduklarını yazan gazete, uzmanların, durumu değerlendirmek için sağlık bakanlığının kendilerine bilgi vermesini istediklerini belirtti.

Uzmanların, durumu doğru bir şekilde değerlendirebilmeleri için, Sağlık Bakanlığının elindeki bilgilerin kendilerine verilmesi gerektiğine işaret ederek, Güney Kıbrıs nüfusu içerisindeki bazı gurupların, korona virüse karşı belki de takviye edici bir doz almaları gerektiği konusunda geçtiğimiz nisan ayından bu yana kamuoyunda ifade ettikleri görüşü yinelediklerini belirtti.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ)’nin verilerine göre, 8 Temmuz’da Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 70 yaş üzeri 16 kişinin tedavi gördüğünü yazan gazete, bu rakamın 25 Temmuz Pazartesi günü ise 52’ye ulaştığını vurguladı.

Aşılı ve aşısız hastaların oranının yüzde 50-50 civarında olduğunu da belirten gazete, son bir hafta içerisinde yoğun bakımda tedavi gören hastalarda da artış olduğunu belirtti.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 18 Temmuz’da 25 olduğunu ve bu sayının 25 Temmuz’da 31’e yükseldiğini kaydeden gazete, tedavi gören hastaların yaş ortalamasının ise 56,77 olduğunu kaydetti.

Hastaneye yatan çocuk ve genç yetişkinlerin sayısında da artış olduğunu belirten gazete, 25 Temmuz tarihinde, 16-40 yaş grubunda 34 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Son günlerde Makarios Hastanesinde pandeminin başlangıcından bu yana tedavi gören çocuklarda da en yüksek sayının kayda geçirildiğini kaydeden gazete, Makarios Hastanesinde şu an en küçüğü 27 günlük en büyüğü de 12 yaşında olmak üzere tüm yaş gruplarından çocuğun tedavi görmekte olduğunu belirtti.

Çocukların hastalığı hafif geçirdiği belirtilen haberde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün verilen aşı oranlarına da yer verildi.

Buna göre Rum kesiminde tam aşılıların oranının yüzde 63,5 olduğunu yazan gazete, birinci doz aşısını olmuş kişilerin oranının ise yüzde 72,2 olduğunu belirtti.

200 bin civarında yetişkinin hala aşısız olduğunu kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ta uygulamaya konan “Walk İn” isimli randevusuz aşı birimleri aracılığıyla günde 5-6 bin aşı yapıldığını ekledi.

Öte yandan Alithia gazetesinde yer alan haberde ise, Güney Kıbrıs’ta dün 6 kişinin daha korona virüsünden hayatını kaybettiği ve 791 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Tedavisi süren 292 hastanın 80’inin durumunun ciddi olduğunu kaydeden gazete, tedavi görenlerin yüzde 88’inin aşı geçmişi bulunmadığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 1.22’ye ulaştığını da ekledi.

Öte yandan gazetede yer alan başka bir haberde ise, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)’nin, seyahat direktiflerini gözden geçirdiği ve geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, artan korona virüs vakalarından ötürü İspanya, Portekiz, Küba, Güney Kıbrıs ve Kırgızistan’a seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

CDC’nin bu ülkelerle ilgili direktiflerini “4’ünci aşama: Çok Yüksek” seviyesine getirdiğini yazan gazete, direktifin, Amerika vatandaşlarının bu derecede bulunan ülkelere seyahatlerden kaçınmaları gerektiğine işaret ettiğini ekledi.