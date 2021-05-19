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Rum Basını: Hedef Bu Hafta Sonuca Ulaşmak

 İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, bu hafta sınır kapılarından karşılıklı geçişlerin normale dönmesi konusunu görüşeceği bildirildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:53
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Rum Basını: Hedef Bu Hafta Sonuca Ulaşmak

Politis gazetesi, “İki Toplumlu (Sağlık) Komite Sınır Kapılarını Görüşüyor… Geçişlerin Belli Kriterler Zemininde Normale Dönmesine Bir Adım” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, görüşmenin Cuma günü yapılacağını ve Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmî 5+1 konferanstan önce kaldığı noktadan devam edeceğini yazdı.

HEDEF BU HAFTA SONUCA ULAŞMAK

Gazete, geçişlerin normale dönmesi çerçevesinde, önce gerekli ön koşulların epidemiyolojik görüntüye göre gruplandırılacağını ve hedefin, her ne kadar kesin bir şey söylemek mümkün değilse de, görüşmelerin bu hafta tamamlanarak bir sonuca ulaştırılması olduğunu kaydetti.

Eldeki bilgilere göre geçişlerle ilgili ön koşulların, en azından şimdilik Kıbrıs Türk veya Rum tarafının aşı programıyla bağlantılı olmadığını belirten gazete, geçişlerin normale dönmesinin istendiğini; ancak bunun için, her iki taraftaki epidemiyolojik görüntüyü kötüleştirmeyeceğinin garanti altına alınması gerektiğini yazdı.

Haberde, Yenidüzen gazetesinin geçiş kapılarıyla ilgili dünkü haberi de iktibas edildi.

Fileleftheros gazetesi ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Larnaka Havalimanı’na dün yaptığı ziyaretteki açıklamalarında, geçiş kapılarının açılmasının Güney Kıbrıs ile KKTC’deki epidemiyolojik durumla ve Covid-19 vaka sayılarıyla bağlantılı olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, epidemiyolojik durum müsaade etmedikçe, bu konuda adım atılmayacağını ifade etti.

Haber, Alithia gazetesinde de “Geçiş Kapılarının Açılmasıyla İlgili Gelişmeler” başlığıyla yansıtıldı.

Anahtar Kelimeler:
İki Toplumlu Sağlık Teknik KomitesiSınır Kapıları
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