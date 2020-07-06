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Rum Basını: "Her şey bu yıl turist göremeyeceğimizi gösteriyor"

Rum kesiminde, turizm konusunda başlangıçta var olan iyimser beklentilerin olağandışı bir şekilde azalmakta olduğu ve Güney Kıbrıs’taki turizm faktörlerinin de çok trajik bir durumdan söz ettikleri ifade edildi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:19
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Rum Basını: "Her şey bu yıl turist göremeyeceğimizi gösteriyor"

Alithia gazetesi manşetten “Nesli Tükenmekte Olan Tür- Her şey Bu Yıl Turist Göremeyeceğimizi Gösteriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, artık her şeyin, yıllık turizmin en azından yüzde 30’unun karşılanmasına ilişkin başlangıçtaki beklentilerin, bugünkü olgular temelinde mümkün olmadığını gösterdiğine yer verdi.

Temmuz ayının hali hazırda kayıp olarak addedildiğini, çünkü A kategorisindeki ülkelerden ülkeye tatmin edici miktarda turist çekilmesi konusunda başarılı olunmadığını yazan gazete, İngiltere’den (ülkenin negatif koronavirüs testi sunulmasını zorunlu kılan B kategorisine konulmasıyla bağlantılı olarak, bugünkü epidemiyolojik görüntünün de muhafaza edileceği koşuluyla) 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların yeniden başlaması kararının, Rum kesimindeki turizm faktörlerdeki tarafından “turizme vurulan son darbe olarak nitelendirildiğini” iletti.

Haberde, ortaya çıkan ilk tepkilerden, İngilizlerin koronavirüs testinin ek maliyetinden kaçınmak için, Güney Kıbrıs’a arkalarını dönüp, başka pazarlara yöneleceklerinin netleştiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’la ilgili Ağustos ayı rezervasyonlarının şu ana kadar az olduğunu da belirten gazete, 1 Ağustos’tan itibaren İngilizlerden istenecek koronavirüs testinin ekstra bir caydırıcı unsur olduğunu ekledi.


 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüsTurizm
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