Rum basını: “İngiliz hükümetinden KKTC ile direkt uçuşa ‘hayır’”

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bu açıklamayı, İngiltere Parlamentosu’nun resmi internet sayfasındaki, Kıbrıslı Türklerin talebi üzerine yaptığını yazdı.

Gazete bahse konu başvurunun 12 bin 400 imzayla birlikte geldiğini, imzaların 10 binden fazla olması durumunda İngiliz hükümetinin açıklama yapmasını gerektirdiğini de anımsattı.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada geriye kalan uluslararası toplumla birlikte-Türkiye haricinde-İngiltere’nin “tek taraflı ilan edilen KKTC’yi bağımsız devlet olarak tanımadığını ” belirttiler.

İngiliz yetkililer “Kıbrıs Adası için egemen otorite olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıklarını” da ifade ederken İngiliz yargısının 2009 yılındaki, “direk uçuşların uluslararası sözleşmelerin ihlalini teşkil edeceği” şeklindeki kararına da atıfta bulundu.