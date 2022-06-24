Rum Basını: “Kantara Yanıyor- Canımız Yanıyor”

Fileleftheros gazetesi “Yangının Canlanmasına Neden Olan Rüzgârlar Düşman” başlıklı haberinde, çıkan rüzgârların yangının söndürülmesiyle ilgili çabalar açısından büyük bir düşman olduğunu ve rüzgârın dün akşam yön değiştirmesinin Kantara ve Tatlısu köyleri yakınlarındaki yerlerde yangının yeniden canlanmasına neden olduğunu yazdı.

Yangının söndürülmesine bugün de Rum kesiminden ve İsrail’den gelecek hava araçlarının katkıda bulunacağını kaydeden gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, Güney Kıbrıs tarafından, Rum itfaiyesine ait kara ekipleri gönderilmesi niyetine, KKTC makamları tarafından şu ana kadar olumlu bir yanıt verilmediğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Yangının Yeniden Canlanmasının Ardından Alevlerle Mücadele Devam Ediyor” başlıklı haberinde ise, Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru’nun açıklamasına yer verdi.

Kendisinden talep edildiği takdirde, Rum Yönetiminin itfaiyeye ait kara ekiplerini KKTC’ye göndermeye hazır olduğunu ifade eden Aleksandru, Çarşamba gününden bu yana hazır olduklarını söyledi.

Politis gazetesine göre Rum Haber Ajansı KİPE ise, İsrail hükümetinin yangının söndürülmesine yardımcı olma kararının tamamen insani olduğunu ve yalnızca Rum Yönetimi makamlarıyla işbirliği içerisinde uygulamaya konduğunu ifade etti.

-Rum siyasi partilerden açıklamalar

Haravgi gazetesi “Kantara Yanıyor- Canımız Yanıyor” başlıklı bir haberinde ise, AKEL partisinin “Kantara Yanıyor- Canımız Yanıyor” ifadesiyle, yangınla ilgili acısını dile getirdiğini haber verdi.

AKEL açıklamasında, Rum Yönetiminin de yangının söndürülmesine katkıda bulunmasının, bir kez daha, gerek ortak ekosistem, gerek de adanın iki toplumuyla ilgili önemli konuların çözümü için, iki toplumlu işbirliğinin önemine işaret ettiğini ifade etti.

DİPA (Demokratrik Cephe) da yangınla ilgili üzüntüsünü dile getirdiği açıklamasında, Rum Yönetiminin gerek yangının söndürülmesine hava araçlarıyla katkıda bulunarak, gerek de tüm çabayı İsrail hükümetinin katkısıyla güçlendirerek, duruma anlık tepki vermesini alkışladıklarını ifade etti.

Politis habere “Beşparmaklar Yaralarını Hesaplıyor”, Alithia ise “Kantara’daki Yangın Boyun Eğmiyor” başlıklarıyla yer aldı.