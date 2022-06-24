Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

Rum Basını: “Kantara Yanıyor- Canımız Yanıyor”

KKTC’de, Mersinlik bölgesinde çıkan ve bugün dördüncü gününe giren yangınla ilgili haberler Rum basınında da yer buldu.

24 Haziran 2022 Cuma 14:18
531 Okunma
Rum Basını: “Kantara Yanıyor- Canımız Yanıyor”
banner48

Fileleftheros gazetesi “Yangının Canlanmasına Neden Olan Rüzgârlar Düşman” başlıklı haberinde, çıkan rüzgârların yangının söndürülmesiyle ilgili çabalar açısından büyük bir düşman olduğunu ve rüzgârın dün akşam yön değiştirmesinin Kantara ve Tatlısu köyleri yakınlarındaki yerlerde yangının yeniden canlanmasına neden olduğunu yazdı.

Yangının söndürülmesine bugün de Rum kesiminden ve İsrail’den gelecek hava araçlarının katkıda bulunacağını kaydeden gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, Güney Kıbrıs tarafından, Rum itfaiyesine ait kara ekipleri gönderilmesi niyetine, KKTC makamları tarafından şu ana kadar olumlu bir yanıt verilmediğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Yangının Yeniden Canlanmasının Ardından Alevlerle Mücadele Devam Ediyor” başlıklı haberinde ise, Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru’nun açıklamasına yer verdi.

Kendisinden talep edildiği takdirde, Rum Yönetiminin itfaiyeye ait kara ekiplerini KKTC’ye göndermeye hazır olduğunu ifade eden Aleksandru, Çarşamba gününden bu yana hazır olduklarını söyledi.

Politis gazetesine göre Rum Haber Ajansı KİPE ise, İsrail hükümetinin yangının söndürülmesine yardımcı olma kararının tamamen insani olduğunu ve yalnızca Rum Yönetimi makamlarıyla işbirliği içerisinde uygulamaya konduğunu ifade etti.

-Rum siyasi partilerden açıklamalar

Haravgi gazetesi “Kantara Yanıyor- Canımız Yanıyor” başlıklı bir haberinde ise, AKEL partisinin “Kantara Yanıyor- Canımız Yanıyor” ifadesiyle, yangınla ilgili acısını dile getirdiğini haber verdi.

AKEL açıklamasında, Rum Yönetiminin de yangının söndürülmesine katkıda bulunmasının, bir kez daha, gerek ortak ekosistem, gerek de adanın iki toplumuyla ilgili önemli konuların çözümü için, iki toplumlu işbirliğinin önemine işaret ettiğini ifade etti.

DİPA (Demokratrik Cephe) da yangınla ilgili üzüntüsünü dile getirdiği açıklamasında, Rum Yönetiminin gerek yangının söndürülmesine hava araçlarıyla katkıda bulunarak, gerek de tüm çabayı İsrail hükümetinin katkısıyla güçlendirerek, duruma anlık tepki vermesini alkışladıklarını ifade etti.

Politis habere “Beşparmaklar Yaralarını Hesaplıyor”, Alithia ise “Kantara’daki Yangın Boyun Eğmiyor” başlıklarıyla yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf'taki yangın kontrol altına alındı
Baf'taki yangın kontrol altına alındı
Güney Kıbrıs yiyecek ve içecekte en pahalı AB ülkesi
Güney Kıbrıs yiyecek ve içecekte en pahalı AB ülkesi
Güney'de 7 bin 263 yeni vaka!
Güney'de 7 bin 263 yeni vaka!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim